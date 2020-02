Lucien Favre macht sich keine großen Sorgen, dass Erling Haaland nach den medialen Lobpreisungen abhebt. „Den medialen Hype kann er ganz gut einordnen. Er lacht viel. Er ist super sympathisch und er gibt immer Gas. Er will immer trainieren, besser werden – seine Mentalität gefällt mir. Er will auch im Training gewinnen. Wenn er eine Chance verpasst, ist er sauer auf sich selbst. Er hat sehr viel Potenzial“, erzählt der BVB-Coach im Interview mit dem ‚Blick‘.

Dennoch prangert der 62-Jährige die überschwängliche Berichterstattung an: „Es gibt oft kein Mittelmaß“. Mit sieben Treffern in drei Pflichtspielen gelang Haaland ein Traumeinstand beim BVB. „Er ist schnell, er hat Power und er kann auch mitspielen“, beschreibt Favre den 19-jährigen Angreifer und prophezeit: „All das wird Stück für Stück noch besser.“