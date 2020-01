Willi Weiße steigt aus dem Jugendbereich bei Dynamo Dresden zu den Profis auf. Wie die Sachsen offiziell bestätigen, wird der bisherige Trainer der U19 ab sofort bei den Profis als Co-Trainer arbeiten und neben den weiteren Assistenztrainer Heiko Scholz dem neuen Chef Markus Kauczinski zur Seite stehen.

Weise hatte vor rund einem Jahr seine Berliner Heimat verlassen und war von Union Berlin zu Dynamo gewechselt. Bei den Köpenickern war er in unterschiedlichen Funktionen in der U17 und U19 tätig. In Dresden arbeitet der 31-Jährige nun das erste Mal im Profibereich.