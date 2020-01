Eintracht Frankfurt gewährt seinem Stürmer-Talent Dejan Jovlejic Spielzeit in Belgien. Wie der RSC Anderlecht offiziell vermeldet, schließt sich der Serbe den Lila-Weißen leihweise bis zum Saisonende an. Eine Kaufoption existiert nicht.

Der Durchbruch wollte Joveljic in Frankfurt noch nicht gelingen, geschweige denn ein Tor in der Bundesliga. Seinen einzigen Treffer verbuchte der 20-Jährige bis dato in der Europa League gegen Racing Straßburg. In Anderlecht wird er es in der Rückrunde besser machen wollen.