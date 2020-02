Friedhelm Funkel kann sich vorstellen, doch noch einmal einen Posten bei Fortuna Düsseldorf einzunehmen. „Das ist noch weit weg. Aber Fortuna wird immer mein Verein bleiben. Ich will nicht ausschließen, dass ich noch einmal etwas für den Klub mache“, erklärt der 66-Jährige im Interview mit der ‚Sport Bild‘. Eine Rückkehr auf die Trainerbank schließt er „zum aktuellen Zeitpunkt“ aber aus. Auf die Frage, ob sich das in Zukunft noch ändern kann, verzichtet er auf eine endgültige Absage, sondern sagt lediglich: „Ich könnte dem Verein sicher auch in anderer Funktion helfen.“

Funkel war in der vergangenen Woche als Cheftrainer der Düsseldorfer entlassen worden. Eine Entscheidung, die offenbar nicht von Lutz Pfannenstiel ausging. Laut ‚Sport Bild‘ wollte der Sportchef seinem Trainer eigentlich noch eine weitere Woche als Gnadenfrist gewähren. Stattdessen sei es Scouting-Direktor Uwe Klein gewesen, der vor dem Vorstand eine sofortige Entlassung durchsetzte. Schlussendlich soll Pfannenstiel die Entscheidung zwar auch getragen haben, verlor aber an Standing im Verein.