Für Jordan Henderson ist eine Rückkehr von Philippe Coutinho (27) trotz aller Sympathien unwahrscheinlich. „Coutinho ist ein außergewöhnlicher Spieler und ein guter Freund von mir. Er hat eine tolle Einstellung und liebt den Fußball. Er wäre hier immer willkommen. Aber ich denke, dass seine Zeit hier in Liverpool vorbei ist. Er ist weitergezogen und ich hoffe, dass wir in naher Zukunft denselben Coutinho sehen werden, den wir hier gesehen haben“, sagt der 29-Jährige Kapitän der Reds im Interview mit der ‚Sport‘.

Coutinho war im Sommer auf einjähriger Leihbasis vom FC Barcelona zu Bayern München gewechselt. Beim deutschen Rekordmeister gelangen dem Offensivakteur in 27 Einsätzen sieben Tore und acht Assists. Die Bayern besitzen für den Brasilianer eine festgeschriebene Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro, die noch auf 80 Millionen Euro sinken kann. Ob die Münchner diese ziehen werden, ist fraglich. Kürzlich wurde Coutinho auch mit einer Rückkehr an die Anfield Road in Verbindung gebracht. Sein Vertrag bei Barça ist noch bis 2023 datiert.