Thomas Hitzlsperger hat die Entlassung von Cheftrainer Tim Walter kurz vor Weihnachten emotional mitgenommen. „Ich habe das neue Jahr nicht gefeiert“, zitiert ‚The Athletic‘ den Sportvorstand des VfB Stuttgart, „ich hatte ein paar Wochen, die intensiv und extrem schwierig waren. Es war hart für Tim, und es war hart für mich, ihm zu sagen, dass wir zu einem Ergebnis gekommen sind. Er hat Familie, Kinder. Sie sehen ihn in der Öffentlichkeit und dann zu erkennen, dass es nicht weitergeht, ist extrem schwierig. Aber ich habe meinen Mitarbeitern gesagt: ‚Wenn ich in dieser Position arbeiten will, dann passieren diese Dinge‘.“

Hitzlsperger arbeitet seit knapp einem Jahr als Sportvorstand der Schwaben. Als Walter-Nachfolger installierte der VfB Ende Dezember Pellegrino Matarazzo, der von der TSG Hoffenheim kam. Das große Ziel des Zweitligisten ist der direkte Wiederaufstieg in die Bundesliga. Aktuell rangiert man hinter Arminia Bielefeld und dem Hamburger SV auf Platz drei.