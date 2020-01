Der Hamburger SV will in der Trainerfrage auf Kontinuität setzen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, haben Aufsichtsrat und Vorstand des HSV Dieter Hecking eine Jobgarantie auch für den Fall des Nicht-Aufstiegs ausgestellt. Einzige Bedingung sei, dass die Mannschaft anders als in der Vorsaison unter Hannes Wolf nicht spielerisch einbreche.

Hecking selbst hatte zuletzt auch durchblicken lassen, dass er mit den Hamburgern in eine zweite Zweitligasaison gehen würde. Am Rande des Trainingsstarts des HSV erklärte der Trainer am gestrigen Montag laut der ‚Hamburger Morgenpost‘ erneut: „Ich fühle mich wohl, und alles andere ist klar vereinbart mit dem Verein. Da ist nichts, was ich in den nächsten zwei Tagen abgearbeitet haben möchte, das kann von mir aus auch im Mai sein. Wir müssen erstmal gucken, dass wir unserer Ziele erreichen. Das ist ja auch nur für den Fall, dass wir es nicht schaffen.“