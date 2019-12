Moise Kean weckt Begehrlichkeiten bei der AS Rom. Wie der ‚Daily Star‘ berichtet, planen die Hauptstädter den Youngster zurück nach Italien zu lotsen. Im Gespräch ist eine Leihe inklusive Kaufoption bis zum kommenden Sommer. Kean wurde am vergangenen Sonntag beim 1:1-Unentschieden gegen Manchester United in der 70. Minute ein- und nach 19 Minuten wieder ausgewechselt.

Überhaupt konnte der Neuzugang von Juventus Turin (27,5 Millionen Euro Ablöse) im Trikot des FC Everton bislang nicht glänzen. Auf seinen ersten Treffer wartet der italienische Angreifer immer noch. Dass die Toffees den 19-Jährigen allerdings nach einem halben Jahr wieder abgeben wollen, scheint unwahrscheinlich. Da sich abzeichnet, dass Carlo Ancelotti bald das Zepter bei Everton übernehmen wird, dürfte jeder Spieler eine neue Chance erhalten. Das gilt auch für Kean.