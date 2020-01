Dennis Jastrzembski steht vor dem Abschied von Hertha BSC. Übereinstimmenden Berichten von ‚kicker‘, ‚Bild‘ und ‚Transfermarkt.de‘ zufolge zieht es das 19-jährige Eigengewächs zum SC Paderborn.

In Ostwestfalen winkt ein Leihvertrag bis 2021. Zuletzt waren auch Hannover 96 und der VfL Osnabrück am Flügelspieler dran. Jastrzembski spielte bislang fünfmal in der Bundesliga.