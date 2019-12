Nach einem halben Jahr könnte das Kapitel Galatasaray für Radamel Falcao schon wieder beendet sein. Wie das argentinische Medium ‚TyC Sports‘ berichtet, plant River Plate den verlorenen Sohn zurück an die alte Wirkungsstätte zu lotsen.

Als 15-Jähriger war der Kolumbianer in die Jugendakademie des argentinischen Traditionsvereins gekommen und blieb bis zu seinem 23. Lebensjahr und dem Wechsel zum FC Porto. Eine Achillessehnenverletzung setzte den Knipser in dieser Saison lange außer Gefecht und so konnte Falcao erst sieben Ligaspiele bestreiten. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft bis 2022.