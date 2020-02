Aus Sicht von Jürgen Klinsmann hat Hertha BSC in der abgelaufenen Wintertransferperiode mit Bedacht agiert. „Was wir gemacht haben, macht alles Sinn und hat Hand und Fuß“, betont Klinsmann laut dem ‚kicker‘, „das ist alles vernünftig und durchgeplant, auch wenn es Summen sind, die größer sind als das, was wir bisher bewegt haben.“

Ausgegeben wurden dank Investor Lars Windhorst insgesamt 77 Millionen Euro – mit dieser Summe liegt man weltweit an der Spitze. Im Gegenzug fanden Santiago Ascacíbar (22), Krzysztof Piatek (24) und Matheus Cunha (20) den Weg ins Olympiastadion. Zudem wird Lucas Tousart (22) im Sommer zum Team stoßen. „Wir haben den Kader sowohl unmittelbar als auch perspektivisch verstärkt und gewinnen durch die Transfers an Qualität, Tiefe und Variationsmöglichkeiten“, befindet Klinsmann