Der FC Liverpool muss rund drei Wochen auf Kapitän Jordan Henderson verzichten. Wie die Reds bekanntgeben, hat sich der 29-jährige Mittelfeldspieler im Champions League-Achtelfinale gegen Atlético Madrid (0:1) eine Oberschenkelverletzung zugezogen.

In der 80. Minute musste Henderson ausgewechselt werden, ein Einsatz im Rückspiel (11. März) scheint nun ausgeschlossen. „Er wird, glaube ich, drei Wochen oder so ausfallen, was nicht gerade cool ist. Aber wir hatten trotzdem noch Glück“, äußert sich LFC-Trainer Jürgen Klopp zum Ausfall seines Leaders.

.@JHenderson is likely to be sidelined for around three weeks with a hamstring injury.

— Liverpool FC (@LFC) February 21, 2020