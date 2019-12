Mario Mandzukic verlässt Juventus Turin in Richtung Katar. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht der Kroate unmittelbar vor einem Wechsel zum Al Duhail Sports Club. Mandzukic absolviert am heutigen Sonntag den Medizincheck bei seinem neuen Arbeitgeber.

Bei Juve kam der Stürmer in der laufenden Saison überhaupt nicht mehr zum Einsatz. Zwischenzeitlich wurde Mandzukic auch mit Manchester United und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. In Katar trifft der 33-Jährige auf seinen Ex-Mitspieler Medhi Benatia, der auch für Al Duhail am Ball ist.