Karim Benzema schwört Real Madrid offenbar die Treue. Einem Bericht der ‚as‘ zufolge hat sich der Stürmer mit den Königlichen auf eine Verlängerung seines 2021 endenden Vertrags geeinigt. Das neue Arbeitspapier soll bis 2022 laufen und bereits unterschrieben worden sein. Den Deal wollen die Verantwortlichen aber erst nach der Saison offiziell machen.

Benzema stürmt seit 2009 für Real. In 497 Einsätzen traf der Franzose 240 Mal. Auch in der aktuellen Saison läuft es für den 32-Jährigen wie am Schnürchen: Nach 32 Pflichtspielen steht Benzema bei 27 Scorerpunkten (18 Tore, neun Assists).