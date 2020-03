Wagt Juventus Turin im Sommer einen Vorstoß bei Mauro Icarci? Laut ‚Tuttosport‘ ist der Stürmer wieder ein Kandidat in Turin, nachdem ein Wechsel von Inter Mailand zur Alten Dame in den vergangenen Jahren nie zustande gekommen war. Bei Juve kennt man Icardis Qualitäten bestens – insgesamt achtmal traf der Argentinier gegen die Bianconeri.

Bei Leihklub Paris St. Germain hat der Torjäger derzeit einen schweren Stand, kam in der Ligue 1 zuletzt nur zu zwei Kurzeinsätzen. In der Champions League gegen Borussia Dortmund verzichtete Trainer Maurizio Sarri komplett auf ihn. So sei aktuell unwahrscheinlich, dass PSG Icardis 70-Millionen-Klausel zieht. Ob Inter seinen großen Titelrivalen personell stärkt, ist jedoch ebenfalls äußerst zweifelhaft.