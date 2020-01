Knowledge Musona könnte den RSC Anderlecht noch in diesem Monat verlassen. Wie der belgische Ligakonkurrent KAS Eupen offiziell bestätigt, ist der RSC-Profi am heutigen Donnerstag im Trainingslager in Katar angekommen und wird nun ein Probetraining absolvieren.

Nach eher unglücklichen Stationen bei den Bundesligisten TSG Hoffenheim und dem FC Augsburg sowie den Kaizer Chiefs aus Südafrika und dem belgischen Erstligisten KV Oostende war Musona 2018 in Anderlecht gelandet. In der vergangenen Rückrunde lief er leihweise für den KSC Lokeren auf. Nun könnte der Wechsel nach Eupen anstehen. In Anderlecht steht der 29-jährige Außenbahnspieler noch bis 2022 unter Vertrag, hat aber keinerlei Perspektive mehr.