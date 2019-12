Die SSC Neapel arbeitet offenbar intensiv an einer Verpflichtung von Stanislav Lobotka von Celta Vigo. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet von einem Angebot über 15 Millionen Euro für den polnischen Sechser. Mit Boni könne die Ablöse auf 20 Millionen anwachsen, heißt es. Lobotka soll in den kommenden fünf Jahren jeweils zwei Millionen Euro am Vesuv einstreichen.

Napoli muss sich dem Fachblatt zufolge noch mit Vigo einigen, das Stand jetzt auf eine Ablöse von 25 Millionen Euro beharrt. Mehr als das branchenübliche Feilschen sei dies jedoch nicht, eine Einigung sei in Kürze zu erwarten.