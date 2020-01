Marko Marin wird künftig für Al-Ahli auf Torejagd gehen. Wie der Klub mitteilt, wechselt der ehemalige deutsche Nationalspieler vorbehaltlich des Medizinchecks nach Dschidda. Serbischen Medienberichten zufolge fließen drei Millionen Euro Ablöse an Roter Stern Belgrad.

Zuvor hatte Marin in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen gespielt, bevor er zum FC Chelsea wechselte und an mehrere Clubs in Europa verliehen wurde.