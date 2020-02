Schalke 04 verlängert den Lizenzspielervertrag mit dem US-Amerikaner Nick Taitague. Wie die Knappen bekanntgeben, wird das ursprünglich im Sommer auslaufende Arbeitspapier um ein Jahr bis 2021 ausgedehnt. Bestandteil der Vereinbarung ist eine Option auf eine Verlängerung bis 2023.

„Nick ist als vielversprechendes Talent zum Verein gekommen, hatte aber in den vergangenen Jahren einiges Verletzungspech. Nun will er einen neuen Anlauf nehmen, den dauerhaften Sprung in den Profifußball zu schaffen“, sagt Sportvorstand Jochen Schneider über den 21-jährigen Offensivmann, „wir glauben an ihn und geben ihm diese Chance.“