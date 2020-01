Danny Rose läuft in der Rückrunde für Newcastle United auf. Wie Tottenham Hotspur offiziell bekanntgibt, wird der 29-jährige Linksverteidiger für den Rest der Saison an den Ligakonkurrenten verliehen. Eine Kaufoption wurde dem Vernehmen nach nicht vereinbart.

Bei den Spurs war Rose seit der Amtsübernahme von José Mourinho nur noch Ergänzungsspieler. Zuletzt schaffte es der 29-fache englische Nationalspieler mehrfach gar nicht in den Kader. In Newcastle, aktuell Tabellen-14., soll er nun dabei helfen, das Ziel Klassenerhalt zu verwirklichen.

Danny Rose has joined Newcastle United on loan until the end of the season.

Best of luck, Danny.#THFC #COYS pic.twitter.com/D5UlieO9fy

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 30, 2020