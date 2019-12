Emre Can arbeitet offenbar immer gezielter auf seinen Abschied von Juventus Turin hin. ‚Goal.com‘ berichtet, dass der Mittelfeldspieler in Kürze eine Transfer-Anfrage bei seinem Noch-Arbeitgeber einreichen könnte. Hintergrund: In der laufenden Saison wurde er nicht für die Champions League nominiert und ist auch in der Liga weitestgehend außen vor.

Interesse an Can signalisieren zahlreiche Klubs: Die Liste reicht von Borussia Dortmund über den FC Bayern hin zu Paris St. Germain. Weil der 25-Jährige noch bis 2022 an Juventus gebunden ist, liegt auch eine Leihe im Bereich des Möglichen.