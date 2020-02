Streli Mamba liebäugelt mit einer Karriere in England. „Wenn ich es mir aus­su­chen könnte, würde ich gerne irgend­wann ins Aus­land wech­seln. Am liebsten in die Pre­mier League“, bemerkt der Angreifer des SC Paderborn im ‚11Freunde‘-Interview, „der Fuß­ball dort käme meinem Spiel­stil wahr­schein­lich ent­gegen. Immer Vollgas, hoch und runter, wenig Mit­tel­feld-Ge­plänkel.“

In der Tat wäre SCP-Sprinter Mamba mit seinem Tempo ein interessanter Mann für die englischen Klubs. Sollte der Sprung über den Ärmelkanal nicht gelingen, wäre das für den 25-Jährigen aber kein Drama. „Wenn ich in der Bun­des­liga bleiben kann, wäre das aber natür­lich auch schön“, zeigt sich Mamba zufrieden.