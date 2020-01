Trent Alexander-Arnold ist als Spieler des Monats Dezember der Premier League ausgezeichnet worden. Der 21-Jährige vom FC Liverpool ist der erste Außenverteidiger seit neun Jahren, dem diese Ehre zuteil wird. Sein Trainer Jürgen Klopp wurde zudem als Manager des Monats ausgezeichnet, bereits zum zweiten Mal hintereinander.

Im Dezember steuerte Alexander-Arnold drei Assists und einen Treffer in fünf Premier League-Einsätzen bei. Mit insgesamt acht direkten Torvorlagen in der laufenden Saison liegt der englische Nationalspieler in der Liste der besten Vorlagengeber hinter Kevin de Bruyne (zwölf Assists) auf Platz zwei.