Nach fünf Jahren bei Paris St. Germain wird das Kapitel für Layvin Kurzawa im kommenden Sommer wohl zu Ende gehen. Wie unsere französischen Kollegen von Foot Mercato exklusiv berichten, haben West Ham United, Tottenham Hotspur und Manchester United bereits die Verhandlungen mit dem Berater des 27-jährigen Franzosen aufgenommen. Da der Vertrag an der Seine ausläuft, kann der Linksverteidiger den Nobelklub nach der Saison ablösefrei verlassen.

Interesse haben zudem die Mailänder Klubs AC und Inter angemeldet. Eine Zukunft in Paris hat der frühere französische Nationalspieler wohl nicht. In nunmehr viereinhalb Jahren bei PSG konnte der Außenverteidiger nur phasenweise den hohen Erwartungen gerecht werden, die sein 25 Millionen Euro teuer Transfer von der AS Monaco mit sich gebracht hatten. Unter Thomas Tuchel ist Juan Bernat auf der Linksverteidiger-Position gesetzt. Und auch der etatmäßige Innenverteidiger Abdou Diallo hat bereits mehrfach hinten links ausgeholfen.