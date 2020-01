Neymar kann sich mittlerweile offenbar doch einen Verbleib bei Paris St. Germain vorstellen. Laut ‚Le Parisien‘ kann eine Vertragsverlängerung des brasilianischen Superstars nicht mehr ausgeschlossen werden. Im Sommer hatte der 27-Jährige noch versucht, PSG in Richtung FC Barcelona zu verlassen.

Die Pariser Zeitung zitiert einen engen Freund von Neymar: „Wenn PSG verhandeln will, werden wir uns anhören, was sie zu sagen haben. Im Frühling stand Neymar kurz vor der Verlängerung und es war die PSG-Führung, die das so wollte. Wenn die Klubführung reden will, muss sie zu uns kommen.“ Der Vertrag des Stürmers läuft noch bis 2022.