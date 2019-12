Marco van Ginkel könnte den FC Chelsea im Winter in Richtung PSV Eindhoven verlassen. Wie das niederländische Fußballmagazin ‚Voetbal International‘ berichtet, hat die PSV die Situation des 27-Jährigen genau im Blick. Der Vertrag des Mittelfeldspielers bei den Blues läuft im kommenden Sommer aus.

Der Holland-Klub hofft daher, dass Chelsea offen für Verhandlungen ist. Dass van Ginkel seinen Kontrakt bei den Blues verlängert, scheint unwahrscheinlich. Seit 2013 steht der Niederländer bei den Londonern unter Vertrag. In sechs Jahren wurde er viermal an andere Klubs ausgeliehen, zweimal davon an PSV Eindhoven.