Benito Raman hat Einblick in die Gedanken über seine Zukunft gewährt. Über seinen „nächsten Schritt“ sagt der Angreifer im Interview mit dem ‚kicker‘: „Theoretisch wäre es die Premier League. Aber verstehen Sie mich nicht falsch: Das ist nichts als Zukunftsmusik. Ich habe jetzt nur rein sachlich auf die Frage geantwortet, was in meinen Augen das nächste Level über Schalke 04 sein könnte.“

Raman beteuert: „Ich will noch viele Jahre Königsblau tragen – und den nächsten Schritt mit diesem Verein gehen.“ Im Sommer kam der 25-jährige Belgier für rund sieben Millionen Euro Ablöse von Fortuna Düsseldorf. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat der flinke Rechtsfuß inzwischen zur Form der Vorsaison gefunden. Sechs Treffer und drei Vorlagen stehen aus zwölf Pflichtspielen zu Buche.