Stefan Ilsanker will RB Leipzig bis zum Ende der Wechselperiode verlassen. „In Hinblick auf die EM benötige ich viele Spiele, daher würde sich ein Wechsel schon anbieten. Es gibt einige konkrete Anfragen, mehr will ich dazu nicht sagen“, erklärt der 30-jährige Österreicher gegenüber den ‚Salzburger Nachrichten‘.

Nach ‚Bild‘-Informationen liegt dem Defensivallrounder eine solche Offerte vom chinesischen Zweitligisten Shijazhuang Ever Bright vor. In Leipzig steht Ilsanker noch bis zum Ende der Saison unter Vertrag. Eine Ausdehnung des Arbeitsverhältnisses ist kein Thema.