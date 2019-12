Oliver Mintzlaff will mit dem vorhandenen Geld bei RB Leipzig verantwortungsvoll umgehen. „Natürlich bieten die Mehreinnahmen einen größeren Handlungsspielraum für etwaige Investitionen in die Mannschaft, gleichzeitig aber auch in Bezug auf die Infrastruktur oder die Darlehenstilgung“, erklärt der Geschäftsführer in der ‚Sport Bild‘.

Die Sachsen freuen sich dieser Tage auf finanzieller Ebene über Umsatzsteigerung. „Wir arbeiten uns Stück für Stück nach oben und nähern uns langsam den Plätzen an, die wir rein sportlich betrachtet in den letzten Jahren erreicht haben“, erklärt Mintzlaff und zeigt sich angriffslustig: „Wir müssen uns hier nicht mehr verstecken, was die Attraktivität angeht, auch nicht hinter Borussia Dortmund.“