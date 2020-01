Real Madrid lässt bei Reinier nichts anbrennen. Laut ‚as‘ wird das brasilianische Toptalent für ganze sechseinhalb Jahre bei den Königlichen unterschreiben. Ab dem 19. Januar ist Reinier volljährig, wird dann den Medizincheck absolvieren und sein Arbeitspapier unterschreiben. Der offensive Mittelfeldmann ist in Madrid erst einmal für die Castilla, Reals Jugendmannschaft, eingeplant.

Von der per Klausel fixierten Ablösesumme (30 Millionen Euro) streicht Noch-Arbeitgeber Flamengo Rio de Janeiro 80 Prozent (24 Millionen Euro) ein. Weitere 10 Prozent gehen an Reinier und seine Familie, nochmals 10 Prozent (jeweils drei Millionen Euro) an seinen Berater.