Real Madrid wird sich im kommenden Januar wohl nicht um Paul Pogba bemühen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, haben die Königlichen Pogbas Berater Mino Raiola bereits mitgeteilt, nicht um den Franzosen mitbieten zu wollen. Der 26-Jährige wurde in der Vergangenheit immer wieder mit einem Wechsel in die spanische Hauptstadt in Verbindung gebracht.

Auf Seiten Reals sollen derzeit zwei Gründe für diese Entscheidung verantwortlich sein: Zum einen muss der Klub Verbindlichkeiten von rund 200 Millionen Euro tilgen, zum anderen blüht der 21-jährige Federico Valverde im Mittelfeld der Königlichen auf. Frühestens im kommenden Sommer könnte Pogba wieder ein Thema in Madrid werden.