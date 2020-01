Der sichergeglaubte Transfer von Edinson Cavani zu Atlético Madrid scheitert offenbar auf der Zielgeraden. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, haben sich die Colchoneros dazu entschieden, nicht länger an der Verpflichtung des uruguayischen Stürmers zu arbeiten. Offerten über zunächst zehn und dann 15 Millionen Euro habe Paris St. Germain abgelehnt.

Dass Atlético sich aus dem Poker zurückzieht, liegt offenbar hauptsächlich daran, dass man den Verkaufskandidaten Thomas Lemar (24) nicht an den Mann bringen kann. Die Einnahmen aus einem Verkauf des Franzosen hätten eigentlich in den Cavani-Transfer fließen sollen. Da PSG aber mindestens 20 Millionen Euro für den 32-Jährigen fordert, ist eine Verpflichtung für Atlético nicht mehr umsetzbar. Was im Sommer passiert, wenn Cavanis Vertrag ausläuft, ist offen.