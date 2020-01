Die AS Rom sucht einen Ersatz für Nicolò Zaniolo, der sich am vergangenen Sonntag einen Kreuzbandriss zuzog und monatelang ausfallen wird. Laut ‚Sky Italia‘ ist Matteo Politano das Objekt der Begierde. Die Verhandlungen mit Inter Mailand sind bereits in vollem Gange.

Im Gespräch ist eine Leihe über eineinhalb Jahre mit anschließender Kaufverpflichtung. Für Politano, der in der bisherigen Serie A-Saison für Inter nur zweimal in der Startelf stand, wäre es eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Der 26-Jährige kommt aus der Roma-Jugend.