Bei Schalke 04 plant man auf dem Wintertransfermarkt keine großen Sprünge mehr. Trainer David Wagner sagte im Trainingslager in Spanien: „Ich bin sehr glücklich, dass wir die Transfers vor dem Trainingslager umgesetzt haben. Alles, was jetzt noch passiert, wäre eine Reaktion auf Ungeplantes. Ich würde nichts ausschließen, aber wir haben bei unserem Kader keinerlei Bauchschmerzen.“

S04 geht mit Angreifer Michael Gregoritsch (25) in die Rückrunde. Der Österreicher kam leihweise vom FC Augsburg. Mark Uth (28, 1. FC Köln) und Steven Skrzybski (27, Union Berlin) sollen andernorts Spielpraxis bekommen. Fabian Reese (22) wechselte fest zu Holstein Kiel. Die Königsblauen bleiben bis zum 9. Januar in Fuente Alamo, am 7. Januar testet man gegen VV ST. Truiden aus Belgien (17 Uhr).