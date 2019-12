Innenverteidiger Naldo kann sich offenbar gut vorstellen, wieder für Schalke 04 aufzulaufen. „Ich bin immer bereit“, sagte der 37-jährige Brasilianer in einer Talkrunde bei ‚Sky‘. Zuvor hatten die anwesenden Experten den Spieler bei Königsblau ins Spiel gebracht.

Im Januar war Naldo für zwei Millionen Euro von Schalke zur AS Monaco gewechselt. Nach mehreren Einsätzen in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit kommt der Routinier in dieser Saison nicht mehr zum Zug. Lediglich zweimal schaffte er es in den Spieltagskader, eingesetzt wurde er nicht.