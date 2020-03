David Wagner will zur Torwart-Debatte beim Schalke 04 noch nicht final Stellung beziehen. „Ich möchte die Thematik hier nicht anschneiden“, erklärte der Trainer der Königsblauen auf der Pressekonferenz vor dem morgigen DFB-Pokal-Spiel gegen den FC Bayern München (20:45 Uhr), „ich werde vor dem heutigen Training zuerst mit beiden Torhütern (Alexander Nübel und Markus Schubert, Anm. d. Red.) sprechen und das mit den Jungs thematisieren.“ Ob die getroffene Entscheidung dann permanent oder nur für ein Spiel gilt, lässt Wagner offen.

Nübel hatte bei der jüngsten 0:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln mit einem Patzer ein Gegentor direkt verschuldet. Anschließend war er von den eigenen Fans angefeindet worden. Eine Aktion, die offenbar nicht spurlos am 23-Jährigen vorbeigegangen ist. „Wenn man sich in den Menschen Alexander Nübel hineinversetzt, dann ist es selbsterklärend, wie es ihm geht und was das mit einem macht. Da wäre jedes weitere Wort zu viel, weil es so eindeutig ist“, so Wagner.