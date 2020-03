Die Uhr von Xherdan Shaqiri beim FC Liverpool läuft offenbar ab. ‚The Athletic‘ zufolge wird der Schweizer den amtierenden Champions League-Sieger im Sommer aller Voraussicht nach verlassen. Shaqiris Kontrakt an der Anfield Road ist noch bis 2022 datiert.

Schon im Winter stand ein Abschied des Schweizers im Raum. Die AS Rom wollte den 28-Jährigen per Leihe nach Italien locken. Liverpool lehnte dies aber ab. Zum Saisonende könnten Interessenten dann bessere Chancen haben. In der Premier League stand Shaqiri in dieser Saison nur zweimal in der Startelf von Trainer Jürgen Klopp.