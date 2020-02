Ole Gunnar Solskjaer ist froh, dass Manchester United am Deadline Day noch die Verpflichtung von Odion Ihgalo unter Dach und Fach bringen konnte. „Er ist ein Angreifer, er hat eine physische Präsenz und ist ein Torjäger, also wird er uns eine Menge geben“, äußerte der Norweger im Anschluss an das bezeichnenderweise torlose Unentschieden gegen die Wolverhampton Wanderers am gestrigen Samstagabend.

Ighalo bringt mit seinen 1,88 Meter Köpergröße eine andere Komponente in das Angriffspiel der Red Devils, wie Solskjaer findet: „Er ist ein anderer Typ von Stürmer. Er gibt uns auch die Chance, Mason Greenwood zu schonen und Anthony Martial bei so vielen bevorstehenden Spielen zu entlasten.“ Bereits von 2014 bis 2017 ging Ighalo in England auf Torejagd. Für den FC Watford erzielte der 30-Jährige 40 Tore in 100 Pflichtspielen.