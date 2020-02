Luis Suárez erklärt sich als einverstanden, wenn Lautaro Martínez von Inter Mailand als sein Nachfolger verpflichtet wird. „Mit dem Niveau, welches er bei Inter Mailand und in der argentinischen Nationalmannschaft gezeigt hat, passt er zu meinem Profil. Ich denke, dass er viele Qualitäten hat. Zudem ist er ein Spieler, der diese auch auf höchstem Niveau zeigt“, sagte der 33-jährige Stürmer des FC Barcelona beim katalanischen Radiosender ‚RAC1‘.

Martínez gilt schon seit geraumer Zeit als Anwärter auf die Nachfolge von Suárez. Der Uruguayer laboriert zurzeit an den Folgen einer Knieverletzung. Sein Vertrag bei Barça ist bis 2021 datiert. Lautaro hingegen spielt seit dieser Saison groß auf. Der 22-Jährige läuft seit 2018 für die Nerazzurri auf und gehört zu den absoluten Leistungsträgern. In der laufenden Spielzeit stehen für den Argentinier nach bislang 30 Einsätzen 16 Tore und vier Vorlagen zu Buche. Sein Vertrag in der italienischen Modestadt ist noch bis 2023 datiert.