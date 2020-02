Claudio Pizarro winken beim SV Werder Bremen keine Konsequenzen in Form einer Nichtberücksichtigung für den Spieltagskader am Wochenende (gegen Leipzig). „Ich kann ausschließen, dass es wegen dieses Vorfalls Sanktionen in Form einer Nicht-Nominierung oder sonst etwas gibt“, stellt Florian Kohfeldt laut der ‚Bild‘ klar.

Hintergrund ist Pizarros Fehlverhalten im Anschluss an die 0:2-Heimniederlage und seinen 13-minütigen Einsatz gegen Union Berlin: Der 41-jährige Peruaner flitzte unmittelbar nach Abpfiff in die Kabine, obwohl Kohfeldt noch wie gewohnt auf dem Spielfeld zur Mannschaft sprechen wollte.