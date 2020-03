Tottenham Hotspur schaltet sich offenbar ins Rennen um Chris Smalling (30) ein. Wie der ‚Daily Express‘ berichtet, wollen die Spurs den Innenverteidiger zur kommenden Saison von Manchester United loseisen. Konkurrenz bekommen die Londoner dabei von der AS Rom, an die Smalling derzeit verliehen ist.

Auch die Roma hofft, den Routinier über den Sommer hinaus halten zu können, da der Engländer seit seiner Ankunft in der italienischen Hauptstadt überzeugen konnte. Klar ist, dass United den 1,94 Meter großen Verteidiger im Sommer abgeben will. Die Red Devils fordern dem Bericht zufolge rund 20 Millionen Euro für die Dienste des ehemaligen englischen Nationalspielers, der noch bis 2022 an den Rekordmeister gebunden ist.