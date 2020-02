Piotr Trochowski kehrt zum Hamburger SV als Spieler zurück. Der 35-Jährige ist jedoch nicht für die Profimannschaft eingeplant, sondern wird laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ in der dritten Mannschaft der Rothosen spielen. Beim Oberligateam der Hanseaten ist auch Vereinspräsident Marcell Jansen (34) seit Anfang 2018 aktiv.

Trochowski könnte zum Rückrundenstart des HSV III in der Oberliga am 14. Februar zum ersten Mal wieder auf dem Platz stehen. Der schussstarke Mittelfeldspieler war bereits von 2005 bis 2011 für die Hamburger aktiv und reifte in der Hansestadt zum Nationalspieler. Zuletzt war er im Jahr 2016 für den FC Augsburg als Profi unterwegs.