Thomas Tuchel macht keinen Hehl daraus, dass die Rückkehr nach Dortmund etwas Besonderes für ihn ist. „Es ist speziell für mich. Ich habe in Dortmund eine Menge Freunde, schließlich habe ich drei Jahre dort gelebt. Ich habe viele Spieler in diesem außerordentlichen Stadion mit dieser besonderen Atmosphäre erlebt“, so Tuchel auf der heutigen Pressekonferenz.

Das Achtelfinale gegen den BVB ordnet der 46-Jährige „sehr schwierig“ ein. „Sie sind ein großes Team in Deutschland – und in Deutschland zu spielen, ist immer kompliziert.“ Dennoch geht Paris St. Germain als leichter Favorit in das Duell mit der Borussia.