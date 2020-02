Die Zukunft von Cengiz Ünder bei der AS Rom sieht nicht allzu rosig aus. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, nähert sich der 22-Jährige mit gewaltigen Schritten einem Abschied aus der italienischen Hauptstadt. Im Sommer könnte die Chefetage der Giallorossi den Schlussstrich ziehen und den türkischen Nationalspieler zum Verkauf anbieten.

Ünder war im Sommer 2017 von Istanbul Basaksehir zur Roma gewechselt. Seither plagen den Rechtsaußen immer wieder Verletzungen, die ihn wochenlang außer Gefecht setzen. Angesichts seiner sehr wechselhaften Leistungen schwindet allmählich das Vertrauen von Trainer Paulo Fonseca. Lediglich ein Treffer ist Ünder in den vergangenen 16 Einsätzen gelungen. Hoffnung auf ein baldiges Ende der Krisenzeit scheint nicht in Sicht. Ünders Vertrag in der Ewigen Stadt ist noch bis 2023 datiert.