Nathan Collins (18) von Stoke City gilt als potenzieller Neuzugang bei Manchester United. Laut ‚Sky Sports‘ hat Cheftrainer Ole Gunnar Solskjaer einen seiner Top-Scouts auf den Iren angesetzt.

Der 1,93 Meter große Innenverteidiger spielte zum ersten Mal am Mittwoch gegen die Blackburn Rovers von Beginn an und half den Potters, ein torloses Unentschieden einzufahren. Nicht nur die Red Devils zeigen Interesse am Youngster, doch sein Vertrag bindet ihn noch bis 2024 an Stoke.