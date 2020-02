Manchester United müsste für den Kauf von Kalidou Koulibaly tief in die Tasche greifen. Einem Bericht des ‚Daily Mirror‘ zufolge besitzt der Innenverteidiger bei der SSC Neapel zwar eine Ausstiegsklausel, die ab Juni aktiviert werden kann. Es würden aber satte 150 Millionen Euro fällig.

Neben United interessieren sich auch der FC Arsenal, Tottenham Hotspur und der FC Chelsea für den 28-jährigen Senegalesen. Koulibaly steht noch bis 2023 bei Napoli unter Vertrag. Die Süditaliener liegen in der Serie A derzeit aber nur auf Rang elf und somit ist die Teilnahme am europäischen Wettbewerb in weiter Ferne. Der Abwehrspieler könnte folglich an einem Wechsel interessiert sein.