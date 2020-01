Juventus Turin hat nicht vor, Innenverteidiger Merih Demiral abzugeben. Juve-Sportdirektor bezeichnet den 21-Jährigen gegenüber der ‚Tuttosport‘ als „unverkäuflich“. Die Angebote von Borussia Dortmund und Leicester City über 40 repektive 30 Millionen Euro lassen die Alte Dame kalt. Frühestens im Sommer würde man in Turin über Angebote nachdenken.

Demiral war erst im Sommer für 18 Millionen Euro von US Sassuolo ins Piemont gewechselt. Unter Coach Maurizio Sarri fand der türkische Nationalspieler lange Zeit keine Berücksichtigung. Doch zuletzt stand Demiral dreimal hintereinander in der Startelf und spielte 90 Minuten durch. Der Abwehrspieler will sich bei Juventus durchsetzen: „Ich werde allen zeigen, dass man durch harte Arbeit wichtige Ziele erreichen kann.“