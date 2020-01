Der Wechsel von Kevin Vogt zum SV Werder Bremen steht unmittelbar bevor. Nach Informationen der ‚Bild‘ ist sich der 28-Jährige mit den Grün-Weißen mittlerweile einig. Einzig mit der TSH Hoffenheim muss Werder noch eine Übereinkunft finden.

Uneinigkeit herrscht demnach beim Thema Kaufoption. Bremen will im Falle des Klassenverbleibs eine solche implementieren. Vogt ist noch bis 2022 an die TSG Hoffenheim gebunden, will den Kraichgau aber verlassen.