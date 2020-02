Timo Werner hat noch einmal deutlich gemacht, dass für ihn ein Wechsel ins Ausland zukünftig sehr gut denkbar ist. „Ich kann mir auf jeden Fall grundsätzlich vorstellen, irgendwann im Ausland zu spielen, aber ich habe kein konkretes Ziel, wo ich auf jeden Fall einmal hin möchte. Ich bin offen für alles“, so der 23-Jährige im Interview mit dem ‚kicker‘. Eine Vorliebe gebe es für die Premier League: „Ich war zuletzt in Amerika im Urlaub, da lief durchgehend englischer Fußball. Das ist schon ein Ausrufezeichen für die Premier League. Aber auch in Spanien gibt es sehr namhafte und große Mannschaften, in denen es sicher Spaß macht zu spielen.“

Den Vertrag bei RB Leipzig verlängerte Werner im August bis 2023. Zuvor waren Gespräche mit dem FC Bayern gescheitert, weil man in München Zweifel an dem Spielertypen Werner hegte. „Ich lag nicht mit offenen Augen im Bett und habe über diese Einschätzung gegrübelt“, blickt der Nationalspieler zurück, „klar ist bei Bayern eine Riesen-Konkurrenz im Sturm, und sie haben in Lewandowski den aktuell besten Stürmer der Welt. Aber damit beschäftige ich mich nicht. Ich mache mein Ding in Leipzig und bin damit zufrieden. Auch gegen uns stehen viele Mannschaften hinten drin, trotzdem habe ich meine Tore erzielt.“