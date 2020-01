David Alaba wird den FC Bayern zumindest in diesem Winter nicht verlassen. Auf der heutigen Pressekonferenz im Trainingslager in Doha antwortete der Cheftrainer auf die Frage, ob der Österreicher unverkäuflich ist: „Das würde ich so stehen lassen. Absolut.“ Der FC Chelsea will angeblich ein Angebot für den Abwehrspieler vorlegen.

Des Weiteren glaubt Flick nicht daran, dass ein interessierter Klub die geforderten Millionen für Jérôme Boateng auf den Tisch legen wird: „Kann ich mir aktuell nicht vorstellen.“ FT hatte am gestrigen Samstag berichtet, der deutsche Rekordmeister fordert 16 und 18 Millionen Euro für den früheren deutschen Nationalspieler.